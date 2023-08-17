وول ستريت تغلق على تراجع بعد نشر محضر الاجتماع الأخير للمركزي الأمريكي

المصدر: رويترز

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أغلقت مؤشرات بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء بعدما أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) انقسام مسؤولي البنك حول الحاجة إلى الاستمرار في رفع الفائدة.

وأظهر محضر اجتماع المركزي لشهر يوليو تموز أن معظم صناع السياسة لا يزالون يعطون أولوية لمكافحة التضخم، مما يثير حالة من الغموض في الأسواق حول مسار أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 33.62 نقطة بما يعادل 0.76 بالمئة لينهي التداولات عند 4404.24 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 156.59 نقطة أو 1.15 بالمئة إلى 13474.45 نقطة، فيما تراجع المؤشر ​​داو جونز الصناعي 179.86 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 34766.53 نقطة.



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