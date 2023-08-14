المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع، بعدما ارتفع الدولار وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر يوليو، والذي قد يوفر مؤشرات من شأنها توجيه التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في المستقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1912.29 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1944.20 دولار.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مما صعد بالدولار إلى أعلى مستوياته منذ السابع من يوليو، بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين بأكثر قليلا من المتوقع في يوليو، فيما زادت أسعار الخدمات بأسرع وتيرة في ما يقرب من عام.

وقال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين لدى إيه.سي.واي سيكيوريتيز: «يبدو أن الدولار الأمريكي في مسار صعودي على خلفية إدراك الأسواق أخيراً أنه حتى إذا كان الاحتياطي الاتحادي يتجه للتوقف عن زيادة الفائدة، فمن المرجح أن تستمر الفوائد على القروض غير السكنية وعوائد السندات في الارتفاع».

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