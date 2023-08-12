إندونيسيا تخطط لإدخال ملايين الشركات في السوق الرقمية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تهدف الحكومة الإندونيسية إلى إدخال 30 مليون شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم في السوق الرقمية، حسبما قال وزير التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة الإندونيسى تيتن مصدوقى اليوم السبت .

وأضاف: "قبل عشر سنوات، لم يكن هناك سوى 8 ملايين شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم مرتبطة بالتجارة الإلكترونية... الآن ، أدى التحول في سلوك المستهلك إلى دفع 22 مليون شركة إلى دخول النظام البيئي الرقمي"، وفقا لوكالة أنباء أنتارا الإندونيسية .

وأشار الوزير فى كلمته خلال فعالية أقيمت بمناسبة اليوم الوطنى للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم فى مدينة سوركارتا بإقليم جاوة الوسطى إلى أن جائحة كوفيد 19 كانت فترة مفيدة للسوق الرقمية في البلاد، مضيفا أن القيود الناجمة عن الجائحة دفعت عددا كبيرا من الأشخاص إلى اختيار التسوق عبر الإنترنت.

علاوة على ذلك، أعرب الوزير عن تفاؤله بأن الحكومة ستكون قادرة على تحقيق هدف تحويل 30 مليون شركة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيعها على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الرقمية.

وأوضح : "آمل أن تمكن جهود الرقمنة الحكومية رواد الأعمال المحليين من توسيع أسواقهم بشكل أكبر، حتى يتمكنوا من الوصول إلى المزيد من المشترين المحتملين. دعونا نحب ونشتري ونستهلك المنتجات المحلية".

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