تراجع ناسداك وستاندرد اند بورز مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفض المؤشران ناسداك وستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق الجمعة وسجلا خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بعدما دفعت قراءة أعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين عوائد سندات الخزانة للارتفاع وأسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة للهبوط.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.52 نقطة أي 0.10 بالمئة إلى 4464.31 نقطة، وخسر المؤشر ناسداك المجمع 73.83 نقطة أي 0.54 بالمئة إلى 13647.20 نقطة.

لكن ​​المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 105.52 نقطة أي 0.30 بالمئة ليغلق عند 35281.67 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز