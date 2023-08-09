الذهب ينخفض وسط ترقب المتعاملين تقرير التضخم الأمريكي

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ظل ترقب المستثمرين صدور بيانات رئيسية عن التضخم الأمريكي من شأنها توفير إرشاد حول موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 1757 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1915.98 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1950.60 دولارا للأوقية عند التسوية.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، المزمع صدورها غدا الخميس، تسارع التضخم بشكل طفيف في يوليو إلى معدل سنوي 3.3 بالمئة.

ويتوقع أغلب المتعاملين عدم حدوث تغير من جانب البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه بشأن السياسة النقدية في سبتمبر. وأظهرت أداة (فيد ووتش) التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن ثمة فرصة نسبتها 13.5 بالمئة فقط لرفع الفائدة ربع نقطة مئوية.

وقال بادن مور رئيس إدارة السلع في بنك أستراليا الوطني "من أجل انتعاش مستدام (في الذهب)، نعتقد أن السوق بحاجة إلى مزيد من اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية في 2024".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.67 دولارا للأوقية. وهبط البلاتين 1.1 بالمئة إلى 890.34 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1234.47 دولارا للأوقية.



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