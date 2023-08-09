وول ستريت تغلق منخفضة بعد خفض التصنيف الائتماني لبنوك أمريكية

المصدر: رويترز

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أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض الثلاثاء وسط عمليات بيع واسعة النطاق بعد أن جدد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدد من البنوك الأمريكية المخاوف إزاء سلامة القطاع المصرفي وأكبر اقتصاد في العالم.

وخفضت موديز تصنيف عشرة بنوك درجة واحدة ووضعت ستة بنوك عملاقة، منها بنك أوف نيويورك ميلون ويو.إس بانكورب وستيت ستريت وترويست فايننشال، قيد المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 19.04 نقطة بما يعادل 0.42 بالمئة إلى 4499.40 نقطة، في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 109.63 نقطة أو 0.78 بالمئة إلى 13885.33 نقطة.

ونزل المؤشر ​​داو جونز الصناعي 158.58 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 35314.55 نقطة.

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