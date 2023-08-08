الذهب يسجل أدنى مستوى في 4 أسابيع

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل الذهب أدنى مستوى له في أربعة أسابيع اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار والبيانات الصينية المتعلقة بحجم التجارة والتي جاءت أقل من المتوقع، كما ساهم الحذر الذي يسبق صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع في ضعف إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1928.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 11 يوليو، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 بالمئة إلى 1963.00 دولار.

وفي حالة الإعلان عن ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في البيانات المقرر صدورها يوم الخميس فمن الممكن أن يزيد ذلك احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة زيادة عائدات السندات مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9 بالمئة عند 22.95 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 905.78 دولار. وانخفض البلاديوم أيضا 2.3 بالمئة إلى 1211.96 دولار.

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