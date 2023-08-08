النفط ينخفض 1% عند التسوية بعد مكاسب لستة أسابيع

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط الاثنين واحدا بالمئة عند التسوية بعد مكاسب لستة أسابيع متتالية مع تأهب المستثمرين لتراجع الطلب من الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 1.04 بالمئة إلى 85.34 دولار للبرميل عند التسوية، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 88 سنتا أو 1.06 بالمئة إلى 81.94 دولار للبرميل.

وفي معرض تفسيرهم لتراجع الأسعار، أشار المحللون إلى المكاسب لستة أسابيع متتالية وقرب انتهاء فصل الصيف في الولايات المتحدة الذي يزداد خلاله الطلب على الوقود وإلى تراجع الطلب من الصين.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال "الصين هي الرياح المعاكسة في هذه السوق"، مشيرا إلى انخفاض في السياحة هناك.

وقال روبرت ياوجر مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو سيكيوريتيز يو.إس.إيه "موسم القيادة الصيفي ينتهي في الولايات المتحدة... إذا لم تكن بحاجة إلى البنزين كثيرا، فلن تحتاج إلى النفط بالقدر نفسه".

ومددت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الخميس تخفيضاتها الطوعية للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر أيلول، وقالت إنها ربما تقرر تخفيضات أخرى.

وتماشيا مع تخفيضات الإنتاج، رفعت أرامكو السعودية يوم السبت أسعار البيع الرسمية لمعظم الخامات التي تبيعها إلى آسيا للشهر الثالث في سبتمبر أيلول.

كما قالت روسيا يوم الخميس إنها ستخفض صادرات النفط 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول.



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