أرباح أبل تفوق التوقعات رغم انخفاض مبيعات آيفون

المصدر: البيان

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تجاوزت أرباح أبل التوقعات في الربع الثالث من العام المالي للشركة، ةسجلت 81.80 مليار دولار إيرادات مقابل توقعات عند 81.69 مليار دولار رغم انخفاض مبيعات أيفون.

وربح السهم 1.26 دولار مقابل توقعات عند 1.19 دولار.

نتائج:

-الشركة سجلت إيرادات 81.8 مليار دولار انخفاض 1% عن العام الماضي وثالث ربع على التوالي تسجل فيه الشركة انخفاض في الإيرادات

-إيرادات الأيفون كانت 39.7 مليار دولار انخفاض 2.4% عن نفس الفترة من العام الماضي

-ايرادات الخدمات كانت 21.2 مليار دولار نمو 8% عن العام الماضي وتعتبر إيرادات تاريخية للقسم

-الشركة سجلت صافي ربح 19.8 مليار دولار خلال الربع الثالث المالي ارتفاع طفيف عن نفس الفترة من العام الماضي



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