«هيونداي» و«كيا» تستدعيان 91 ألف مركبة

المصدر: رويترز

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كشفت شركتا هيونداي موتور وكيا، اليوم، أنهما ستستدعيان أكثر من 91 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب مخاطر حدوث حرائق بها، وحثت الشركتان ملاك السيارات على إيقافها خارج المباني أو بعيداً عنها بانتظار الإصلاح.

ويشمل الاستدعاء سيارات هيونداي طراز (باليسيد) لعامي 2023 و2024 وطُرُز (توسون) و(سوناتا) و(إلانترا) و(كونا) لعام 2023 وطراز (سيلتوس) لعامي 2023 و2024 وسيارتي كيا من طرازي (سول) و(سبورتاج) لعام 2023.

وقالت الشركتان الكوريتان إن أجهزة التحكم الإلكترونية لمجموعة مضخة الزيت ربما تحتوي على مكونات كهربائية تالفة من شأنها زيادة درجة حرارة المضخة.

وسيتم إخطار المالكين في أواخر سبتمبر، على أن يقوم الوكلاء بفحص وحدات التحكم في مضخة الزيت الكهربائية واستبدالها حسب الحاجة.

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