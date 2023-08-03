روسيا تغرّم «أبل» 4274 دولاراً

المصدر: رويترز

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فرضت محكمة في موسكو، اليوم، غرامة على شركة «أبل» قيمتها 400 ألف روبل (4274 دولاراً).

وأوضحت وكالة «تاس» للأنباء أن سبب الغرامة عدم حذف «أبل» محتوى غير دقيق عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وقالت «تاس» إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض غرامة على شركة «أبل» بسبب تلك المخالفة.

ولم تردَّ «أبل» حتى الآن على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

وأوقفت الشركة مؤقتاً جميع مبيعات منتجاتها في روسيا بعد فترة وجيزة من إرسال موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، وجعلت خدمة «أبل باي» محدودة في روسيا.

وتخوض موسكو صدامات مع شركات التكنولوجيا الكبرى لسنوات حول المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي في نزاعات تصاعدت بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

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