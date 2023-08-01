الذهب يتجه لأفضل أداء في 4 أشهر

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب الاثنين مما يجعلها تتجه إلى تحقيق أفضل أداء شهري لها في أربعة أشهر، مدعومة بضعف الدولار والتوقعات بأن البنوك المركزية العالمية الرئيسية تقترب من إنهاء دورات التشديد النقدي.

وبحلول الساعة 1839 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1967.77 دولارا للأوقية (الأونصة).

وصعد المعدن الأصفر 2.5 بالمئة منذ بداية الشهر.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة لتسجل عند التسوية 2009.20 دولارات للأوقية.

في غضون ذلك يتجه مؤشر الدولار نحو تسجيل الانخفاض الشهري الثاني على التوالي، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

ودعمت بيانات تظهر علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بات أقرب إلى إنهاء أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات.

كما عزز اثنان من صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة من احتمال أن ينهي البنك أسرع وأطول سلسلة لرفع أسعار الفائدة.

وارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة نحو 1.8 بالمئة إلى 24.77 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين أيضا 1.8 بالمئة إلى 952.55 دولارا للأوقية. وصعد البلاديوم 3.1 بالمئة إلى 1284.05 دولارا للأوقية. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تحقيق مكاسب شهرية.

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