النفط عند أعلى مستوى في 3 أشهر

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الاثنين وسجلت أكبر مكاسب شهرية منذ يناير كانون الثاني 2022، مدعومة بعلامات على تقلص المعروض العالمي وزيادة الطلب خلال بقية العام.

وارتفعت أسعار خام برنت في التعاقدات الآجلة لشهر أكتوبر تشرين الأول الأكثر نشاطا 1.02 دولار أي 1.2 بالمئة لتغلق عند 85.43 دولار للبرميل. وارتفعت تعاقدات برنت لشهر سبتمبر أيلول، التي انتهى أجلها مع تسوية اليوم الاثنين، 0.7 بالمئة لتغلق عند 85.56 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.22 دولار أي 1.5 بالمئة إلى 81.80 دولار للبرميل.

وسجل برنت وغرب تكساس الوسيط أعلى مستوياتهما منذ أواخر أبريل نيسان للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الاثنين، بعد تحقيق مكاسبهما الأسبوعية الخامسة على التوالي يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تمدد السعودية الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط البالغ مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر ليشمل سبتمبر أيلول. وخلص مسح لرويترز اليوم الاثنين إلى أن إنتاج السعودية تراجع 860 ألف برميل يوميا في يوليو تموز، بينما انخفض إجمالي إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 840 ألف برميل يوميا. وقال بنك جولدمان ساكس إن الطلب العالمي على النفط ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 102.8 مليون برميل يوميا في يوليو تموز. وعدَّل البنك بالرفع تقدير الطلب في 2023 بنحو 550 ألف برميل يوميا مستندا في ذلك إلى تقديرات أقوى للنمو الاقتصادي في الهند والولايات المتحدة، مما يعوض تقلص استهلاك الصين.

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