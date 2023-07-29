الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة مع تحسن الثقة في آفاق الاقتصاد

المصدر: رويترز

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اختتمت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع مرتفعة أمس الجمعة مع ارتفاع ثقة المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي بعد إعلان نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى وصدور بيانات اقتصادية وإعلانات من بنوك مركزية.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 44.32 نقطة، أي 0.98 بالمئة، عند 4581.73 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 262.47 نقطة، أي 1.87 بالمئة، إلى 14312.58 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 169.42 نقطة، أي 0.48 بالمئة، مسجلا 35452.14 نقطة.

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