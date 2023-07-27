النفط يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ أبريل

المصدر: رويترز

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أغلق النفط مرتفعا اليوم الخميس ليتجاوز خام برنت 84 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل مدعوما بشح المعروض بعد خفض مجموعة أوبك+ إنتاجها وتجدد الأمل في انتعاش الطلب الصيني والنمو العالمي.

وسجل النفط الخام مكاسب أسبوعية أربع مرات متتالية وسط شح متوقع للإمدادات بسبب خفض إنتاج مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها، وكذلك بعض الانقطاعات غير المقصودة في الإنتاج.

وأغلق خام برنت مرتفعا 1.32 دولار أي 1.6 بالمئة عند 84.35 دولارا للبرميل بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 1.31 دولار، أي 1.7 بالمئة، ليصل إلى 80.09 دولارا.

وتراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزون الخام الأمريكي بأقل من المتوقع ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية تاركا الباب مفتوحا أمام رفع آخر.

وتتعزز الرغبة في المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع نطاقا مدعومة بتزايد توقعات أن البنوك المركزية، مثل مجلس الاحتياطي الأمريكي، تقترب من نهاية حملات تشديد السياسة النقدية، مما سيعزز توقعات النمو العالمي والطلب على الطاقة.

أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 2.4 بالمئة في الربع الأخير من العام، بعد أن دعمت قوة سوق العمل إنفاق المستهلكين كما عززت الشركات الاستثمار في المعدات، مما قد يتفادى حدوث ركود.

ورفع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي.

وتتطلع الأنظار إلى اجتماع لوزراء أوبك+ في الرابع من أغسطس لمراجعة وضع السوق.

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