النفط يتراجع بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات تراجعا أقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 0.25 بالمئة.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 82.92 دولارا للبرميل عند التسوية. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.78 دولارا للبرميل، بانخفاض 85 سنتا أو 1.1 بالمئة.

وهبط كلا الخامين أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة بعدما سجلا أعلى مستوياتهما منذ ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء.

ويزيد رفع أسعار الفائدة تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، وهو ما قد يتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.

وفي الوقت نفسه انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بواقع 600 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بالمقارنة بتوقعات بأن تنخفض 2.35 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أيضا تراجع مخزونات البنزين والديزل بأقل من المتوقع.

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