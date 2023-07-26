القمح يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر قبل أن يقلص مكاسبه عند الإغلاق

المصدر: رويترز

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قلصت العقود الآجلة للقمح في شيكاجو مكاسبها عند الإغلاق الثلاثاء عقب ارتفاعها إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في وقت سابق من الجلسة بعد أن أثارت هجمات روسية على موانئ أوكرانية مخاوف بشأن الإمدادات العالمية على المدى الطويل.

وتراجعت مكاسب سوق القمح، بل وانخفضت في بعض أوقات الجلسة، مع ترقب المتعاملين لمزيد من التطورات في البحر الأسود.

ومن ناحية أخرى، هبطت العقود الآجلة للذرة وفول الصويا بفعل عمليات بيع لأسباب فنية وتوقعات بأن الطقس الحار في منطقة الغرب الأوسط الأمريكية قد لا يدوم طويلا.

وارتفع عقد سبتمبر للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة سنتين وثلاثة أربع سنت لتبلغ عند التسوية 7.60 دولارات وربع سنت للبوشل، متراجعا من قفزة 7.77 دولارات وربع سنت للبوشل، وهي الأعلى للعقد منذ 21 فبراير.

أما عقد ديسمبر للذرة فاختتم التعاملات منخفضا ثلاث سنتات إلى 5.65 دولارات وربع سنت للبوشل، وتراجع عقد نوفمبر لفول الصويا أربعة سنتات ونصف سنت للبوشل ليبلغ عند التسوية 14.20 دولارا للبوشل.

وكانت أسعار القمح في مجلس شيكاغو للتجارة قد ارتفعت إلى الحد المسموح به يوميا وهو 60 سنتا الاثنين.

لكن السوق تراجعت عن أعلى مستوى لها في خمسة أشهر الثلاثاء مع إبطاء روسيا على ما يبدو وتيرة هجماتها على الموانئ الأوكرانية.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش روسيا العودة إلى الاتفاق، محذرا من تأثير مدمر على "البلدان الضعيفة التي تكافح من أجل إطعام شعوبها".

وقدر صندوق النقد الدولي أن خروج روسيا من اتفاق الحبوب قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية 10 إلى 15 بالمئة، لكنه قال إنه يواصل تقييم الوضع.

في غضون ذلك، خفضت خدمة مراقبة المحاصيل في الاتحاد الأوروبي أمس توقعاتها لإنتاج المحاصيل لهذا العام في التكتل، بما في ذلك الحبوب والبذور الزيتية، مشيرة إلى سوء الأحوال الجوية.

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