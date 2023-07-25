أسعار النفط تصل إلى أعلى مستوى في 3 أشهر

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء إذ أدت مؤشرات على تراجع الإمدادات وتعهد السلطات الصينية بدعم اقتصاد البلاد إلى رفع المعنويات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا إلى 83.64 دولارا للبرميل عند التسوية بعدما وصلت إلى 83.87 دولارا في وقت سابق خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى لها منذ 19 أبريل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتا ليصل إلى 79.63 دولارا عند التسوية بعدما ارتفع إلى 79.90 دولارا في وقت سابق، وهو أعلى مستوى له أيضا منذ 19 أبريل.

وحقق الخامان بالفعل مكاسب على مدى أربعة أسابيع متتالية مع توقعات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج التي أعلنها تحالف أوبك+. وفي الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، تعهد القادة بتكثيف دعم السياسات الاقتصادية.

وأظهر مسح أن النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش أكثر بكثير مما كان متوقعا في يوليو .

وفي الولايات المتحدة، أظهر مسح تباطؤ النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في يوليو.

وقدر أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو.



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