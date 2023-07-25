تراجع أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع

المصدر: د ب أ

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، قبل اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لمراجعة السياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وارتفع مؤشر سعر الدولار إلى 41ر101 نقطة، بزيادة قدرها 25ر0% عن مستواه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، بعد تراجعه في بداية التعاملات إلى 101 نقطة.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 40ر4 دولارات أي بنسبة 2ر0% إلى 20ر1962 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل، وهو أقل مستوى له منذ 17 يوليو الحالي.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 274ر0 دولار إلى 581ر24 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0375ر0 دولار إلى 8555ر3 دولار للرطل تسليم أيلول/سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك في حين تعزز بيانات التضخم الأمريكي التوقعات بأن تكون الزيادة المفترضة في أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأسبوع الحالي هى الأخيرة، في حين ينتظر المتعاملون بيان مجلس الاحتياط في هذا الشأن.

ومن المقرر أن يعلن المجلس سياسته النقدية يوم الأربعاء المقبل، حيث يتوقع المحللون زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية يوم الخميس المقبل وبنك اليابان المركزي يوم الجمعة.

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