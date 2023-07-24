أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة الاثنين لتقترب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر نتيجة شح الإمدادات وزيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وكذلك الآمال المعقودة على إجراءات التحفيز الصينية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار أو 2.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 82.74 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.67 دولار أو 2.1 بالمئة ليصل إلى 78.74 دولارا بعد التسوية.

وهذا أعلى إغلاق يسجله خام برنت منذ 19 أبريل وخام غرب تكساس الوسيط منذ 24 أبريل .

وارتفع الخامان القياسيان على مدى أربعة أسابيع متتالية في ظل توقعات بتقلص الإمدادات نتيجة تخفيضات الانتاج التي يتبناها تحالف أوبك+.

قال سيتي ريسيرتش في مذكرة إن ارتفاع أسعار النفط عكس "ظروف شح المعروض إذ تؤثر تخفيضات السعودية للإنتاج على السوق... حتى مع زيادة الطلب إلى حد ما على البنزين ووقود الطائرات في الصيف".

وذكر البنك أنه يتوقع ارتفاع أسعار النفط قليلا في الصيف بمتوسط 83 دولارا للبرميل في الربع الثالث.

وفي الصين، كشفت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح اليوم الاثنين عن إجراءات لتحفيز استثمار القطاع الخاص في بعض قطاعات البنية التحتية، وقالت إنها ستزيد الدعم المالي للمشروعات الخاصة أيضا.

ويتوقع المشاركون في السوق أن تنفذ بكين إجراءات تحفيزية موجهة لدعم اقتصادها المتعثر، مما يعزز على الأرجح الطلب على النفط في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم.

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