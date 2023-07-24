4.45 ملايين دولار متوسط خسائر كل شركة من تسرب البيانات عالمياً

المصدر: د ب أ

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قدر تحليل حديث، أجرته شركة «آي بي إم» الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات والاستشارات التكلفة، التي تتكبدها الشركات على مستوى العالم جراء تسرب البيانات، بمتوسط يبلغ 4.45 ملايين دولار (نحو 4 ملايين يورو) للشركة.

وبحسب التقييم فإن هذه هي أعلى قيمة في تاريخ الاستطلاع، الذي يُجرى سنوياً منذ 18 عاماً، وتستند حسابات هذا العام إلى تحليل وقائع تسريب حقيقية للبيانات لدى 553 شركة، ومؤسسة في الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2023.

وفي ألمانيا تم تحليل حالات في 45 شركة، وبالنظر إلى هذا العدد الصغير إلى حد ما، تنطوي الأرقام على بعض الشكوك.

ووفقاً لـ«بي إم دابليو» أدت حالات تسريب البيانات لدى الشركات في ألمانيا إلى تكاليف، بلغ متوسطها 4.3 ملايين يورو للشركة. ومع ذلك كانت الشركات الألمانية أسرع بكثير من المتوسط ​​الدولي في التصرف: ففي ألمانيا يستغرق الأمر ستة أشهر في المتوسط، ​​للكشف عن حالة تسريب بيانات واحتوائها، وفي المتوسط ​​الدولي يستغرق الأمر نحو تسعة شهور، أي 277 يوماً.

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