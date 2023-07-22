الأسهم الأمريكية تغلق على تباين وانخفاض أسهم الشركات الكبرى

المصدر: رويترز

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أغلقت الأسهم الأمريكية على تباين أمس الجمعة مع ارتفاع أسهم شركات الرعاية الصحية وتراجع بعض أكبر الشركات من حيث القيمة في وول ستريت.

وتراجعت أسهم شركات إنفيديا ومايكروسوفت وميتا بلاتفورمز، بينما ارتفع قطاع الخدمات في ستاندرد اند بورز 500.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع ستاندرد اند بورز 1.81 نقطة أو 0.04 بالمئة ليغلق عند 4536.68 نقطة، بينما خسر ناسداك المجمع 30.32 نقطة أو 0.22 بالمئة ليغلق عند 14032.99 نقطة. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 8.21 نقطة أو 0.02 بالمئة ليغلق عند 35233.39 نقطة.

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