النفط يحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل أمس الجمعة مدعومة بتزايد الأدلة على نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة واحتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي من شأنه أن يؤدي لاستمرار تراجع الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار أو 1.8 بالمئة لتصل إلى 81.07 دولارا للبرميل عند التسوية، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.42 دولار أو 1.9 بالمئة لتصل إلى 77.07 دولارا للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب "بدأت الإمدادات العالمية في التراجع وقد يتسارع ذلك بصورة كبيرة في الأسابيع المقبلة. قد تتأثر الأسعار أيضا بالمخاطر المتزايدة التي تنذر بنشوب حرب".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام تقلصت وسط قفزة في صادرات الخام وزيادة استخدام المصافي.

في غضون ذلك، رحب المستثمرون بإجراءات التحفيز الاقتصادي التي ترمي إلى دعم الاقتصاد الراكد في الصين.

وتشير البيانات الواردة من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم إلى أن هدف النمو السنوي للحكومة البالغ خمسة بالمئة لن يتحقق.

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