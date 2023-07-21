الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع بعدما جددت بيانات إيجابية لتقرير الوظائف الأسبوعي في الولايات المتحدة حالة الضبابية بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيوقف رفع أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 0937 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1962.09 دولارا للأوقية (الأونصة) لكنه يتجه لزيادة 0.4 بالمئة هذا الأسبوع.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1964.20 دولاراً للأوقية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في 26 يوليو. ودفعت التوقعات بأن تكون هذه هي الزيادة الأخيرة الذهب إلى أعلى مستوياته في حوالي شهرين أمس الخميس ليتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

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