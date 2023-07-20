الذهب عند أعلى مستوى في 9 أسابيع

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في تسعة أسابيع بفضل ضعف الدولار والمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يوقف قريبا دورة رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1987.18 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1988.80 دولار.

وقال بادن مور رئيس استراتيجية الكربون والسلع الأولية في بنك أستراليا الوطني "من المحتمل أن نصل إلى نهاية رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الاتحادية (يوم 26 يوليو)".

وتساعد أسعار الفائدة المنخفضة الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مقتربا بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من عام، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، ليبقيها في نطاق 5.25-5.5 بالمئة في عام 2023، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 25.23 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.81 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1305.54 دولار.

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