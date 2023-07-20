استقرار أسعار النفط وسط توقعات حذرة للطلب

المصدر: رويترز

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شهدت أسعار النفط تغيرا طفيفا اليوم الخميس وسط حالة من الحذر من جانب المستثمرين بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 79.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الأمريكي لأغسطس خمسة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 75.40 دولار للبرميل.

وينتهي عقد خام غرب تكساس لشهر أغسطس اليوم الخميس. أما عقد الخام نفسه لسبتمبر أيلول فزاد ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 75.35 دولار.

وقال ييب جون رونج الخبير الاستراتيجي في آي.جي "عقب بعض ضغوط البيع الشديدة خلال الليل، تحاول أسعار النفط الاستقرار هذا الصباح".

وهبطت الأسعار في الجلسة السابقة وسط جني أرباح بعد أن أظهرت بيانات تراجع المخزونات الأمريكية بأقل مما توقعه المحللون.

وفي غضون ذلك، شهد الدولار الأمريكي استقرارا إلى حد كبير بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش وتراجع 0.1 بالمئة.

يأتي هذا وسط حالة من الضبابية بشأن آفاق الطلب في الصين أكبر مشتر للخام في العالم وسط تباطؤ اقتصادها.

وقال محللو سيتي في مذكرة إن أسعار النفط الخام قد تجد صعوبة في الاستقرار على اتجاه واضح وسط توقعات متباينة للطلب العالمي في الأسابيع القليلة المقبلة.

ويرى محللو سيتي أن أسعار خام برنت تحركت إلى نطاق أعلى خلال يوليو بعدما ظلت تتراوح بين 72 و78 دولارا خلال مايو ويونيو، وذلك بدعم من تخفيضات الإنتاج السعودية والمخاطر الجيوسياسية.

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