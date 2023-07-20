الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بفضل نتائج قوية

المصدر: رويترز

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ارتفع المؤشران داون جونز الصناعي وستاندرد اند بورز 500 ارتفاعا طفيفا في ختام تعاملات أمس الأربعاء بفضل نتائج الشركات القوية، فيما أبقى تراجع أسهم مايكروسوفت المؤشر ناسداك دون تغيير يذكر.

واصل قطاع المصارف مكاسبه، وارتفع مؤشر أسهم البنوك على ستاندرد اند بورز لثالث جلسة على التوالي وللجلسة الثامنة في تسع جلسات.

ووفق بيانات أولية، صعد ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10.19 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 4565.89 نقطة، في حين زاد ناسداك المجمع 3.86 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 14357.50 نقطة. وصعد داو جونز 109.49 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 35061.42 نقطة. وهذه هي الجلسة الثامنة على التوالي التي يرتفع فيها المؤشر، فيما يمثل أطول مسيرة صعود له منذ سبتمبر أيلول 2019.

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