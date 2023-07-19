الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

المصدر: رويترز

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أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع الثلاثاء بفضل أرباح البنوك القوية التي أسهمت في تسجيل المؤشر داو جونز أطول موجة مكاسب يومية في أكثر من عامين.

وقفزت أسهم بنك مورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا بعدما تجاوزت أرباحهما التوقعات. كما ارتفعت أسهم بنك أوف نيويورك ميلون وبي إن سي فايننشال بعد الإعلان عن نتائجهما الفصلية التي فاقت أيضا التوقعات.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 32.37 نقطة أو 0.72 بالمئة إلى 4555.16 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 108.69 نقطة أو 0.76 بالمئة إلى 14353.64 نقطة. وزاد كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 366.38 نقطة أو 1.06 بالمئة إلى 34951.30 نقطة.

وسجل داو جونز اليوم ارتفاعا لسابع جلسة على التوالي، في أطول مسيرة صعود له منذ مارس 2021.

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