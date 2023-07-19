النفط يرتفع وبرنت يحوم قرب 80 دولاراً

المصدر: د ب أ

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سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعاً كبيراً في تعاملات الثلاثاء بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين.

وساهم تراجع سعر الدولار بعد إعلان تراجع مبيعات التجزئة والناتج الصناعي في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي في دعم أسعار النفط اليوم، قبل صدور بيانات المخزون الأمريكي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 60ر1 دولار أي بنسبة 2ر2% إلى 75ر75 دولاراً للبرميل تسليم أغسطس المقبل.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 06ر1 دولار أي بنسبة 35ر1% إلى 56ر79 دولاراً للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه التوقعات بانتهاء دورة زيادة أسعار الفائدة الأمريكية وخفض بنك جولدمان ساكس جروب توقعاته لركود الاقتصاد، مما عزز أسعار الخام.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في شركة أواندا للاستشارات إن أسعار الخام مستقرة هنا على خلفية التوقعات باستمرار نقص الإمدادات في السوق مع تراجع صادرات النفط الروسي واعتزام الصين تقديم المزيد من الدعم للمستهلكين مما يحفز النشاط الاقتصادي في الصين أكبر دولة

مستوردة للخام في العالم، مضيفا أن تراجع تدفقات النفط الروسي إلى أقل مستوياتها منذ 6 أشهر، وتزايد التوقعات باستمرار تجمع أوبك بلس في خفض إنتاج النفط خلال الصيف الحالي، مما يزيد احتمالات ارتفاع أسعار النفط.

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