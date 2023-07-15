ستاندرد اند بورز 500 يغلق على انخفاض طفيف

المصدر: رويترز

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أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز500 على انخفاض طفيف أمس الجمعة، لكنه سجل ارتفاعا أسبوعيا كبيرا رغم هبوط في أسهم البنوك والمؤسسات المالية بعد يوم من إعلان نتائج مالية فصلية.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسهم بنك جيه.بي مورغان وبنك ويلز فارغو.

وأعلن البنكان تحقيق زيادة في الأرباح الفصلية، لكنهما قالا إنهما جنّبا مزيدا من النقود لتغطية خسائر متوقعة من قروض العقارات التجارية.

وقفزت أسهم مجموعة يونايتد هيلث، وتصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات المرتفعة على المؤشر. وتجاوزت أرباح يونايتد هيلث الفصلية توقعات المحللين بفضل نفقات أقل من المتوقع.

وفقا للبيانات الأولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 بمقدار 3.64 نقطة، أو 0.08 بالمئة، ليغلق عند 4506.40 نقاط، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 24.77 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 14113.80 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 118.54 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 34513.68 نقطة.

لكن المؤشرات سجلت ارتفاعا أسبوعيا وارتفع ستاندرد اند بورز500 بنسبة 17 بالمئة تقريبا منذ بداية العام.

وهبطت أسهم سيتي جروب بعد أن أعلن البنك تسجيل تراجع في الأرباح الفصلية.

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