سيتي جروب يعلن تهاوي أرباحه 36%

المصدر: رويترز

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أعلن بنك سيتي جروب اليوم الجمعة تهاوي أرباحه في الربع الثاني من العام متأثرا بتكلفة الاستغناء عن موظفين وزيادة مخصصات خسائر الائتمان.

وقال البنك إن صافي الدخل هوى 36 بالمئة إلى 2.92 مليار دولار أو بواقع 1.33 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، وعزا ذلك إلى ارتفاع تكلفة الاستغناء عن موظفين وزيادة مخصصات خسائر الائتمان.

ويتناقض التراجع في صافي دخل سيتي جروب مع تحقيق جيه.بي مورجان تشيس وويلز فارجو نموا في الأرباح.

وتراجعت الإيرادات من الأسواق 13 بالمئة إلى 4.6 مليار دولار بينما هوت رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية 24 بالمئة إلى 612 مليون دولار.

وقفز صافي الدخل من الفوائد 18 بالمئة. ويقيس صافي الدخل من الفوائد الفارق بين الفائدة التي يجنيها البنك على القروض وتلك التي يدفعها على الودائع.

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