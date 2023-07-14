بورصة وول ستريت تواصل مكاسبها بعد بيانات أسعار المنتجين

المصدر: رويترز

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واصلت الأسهم الأمريكية مكاسبها الأخيرة وأغلقت على ارتفاع أمس الخميس بعدما أظهرت بيانات أن الزيادة السنوية في تضخم أسعار المنتجين الأمريكيين كانت الأصغر فيما يقرب من ثلاث سنوات.

قدمت البيانات المزيد من المؤشرات على أن ضغوط التضخم آخذة في الانحسار. وأظهر بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأمريكيين سجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين.

وساعدت البيانات في تعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

ووفقا للبيانات الأولية ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 37.73 نقطة أو 0.84 بالمئة ليغلق عند 4509.89 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 219.35 نقطة أو 1.58 بالمئة إلى 14138.31 نقطة.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 44.48 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 34391.91 نقطة.

ومن أبرز الرابحين اليوم مؤشر شركات تصنيع الرقائق الأمريكية إذ قفز سهم شركة إنفيديا إلى مستوى قياسي ولامس سهم شركة فيلادلفيا لأشباه الموصلات أعلى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2022.

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