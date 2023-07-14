أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من 3 شهور

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة أمس الخميس لتصل إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من ثلاثة أشهر بعدما أشارت بيانات التضخم الأمريكية إلى أن أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم تقترب من بلوغ ذروتها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 81.36 دولارا للبرميل بحلول الساعة 13.15 بتوقيت غرينتش. ووصل أعلى سعر له خلال الجلسة إلى 81.57 دولارا وهو أعلى مستوياته منذ 25 أبريل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.14 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 76.89 دولارا. ووصل أعلى سعر له خلال الجلسة إلى 77.13 دولارا وهو الأعلى منذ 26 أبريل.

وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقدر طفيف في يونيو، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين في ظل استمرار تراجع التضخم.

وقال جون كيلدوف الشريك في شركة أجين كابيتال في نيويورك إن البيانات تسببت في انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022 مما ساعد على تعزيز أسعار النفط.

ومن شأن تراجع الدولار جعل سعر النفط الخام أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وقال كريج إيرلام كبير محللي السوق في أونادا إن أسعار النفط قفزت أكثر من 11 بالمئة في أسبوعين، مضيفا أن السبب الرئيسي في ذلك هو تخفيضات الإمدادات من السعودية وروسيا.

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