الهند تدرس حظر تصدير الأرز بسبب ارتفاع الأسعار المحلية

المصدر: د ب أ

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تدرس الهند، وهي أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم، حظر تصدير معظم أنواع الأرز، في خطوة قد تؤدي إلى رفع أسعار الأرز العالمية، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بالفعل.

ويأتي التحرك بعد أن أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في الاسبوع الماضي، عودة ظاهرة الطقس المضطرب المخيفة، المعروفة باسم "ظاهرة النينو"، والتي تحدث بشكل طبيعي كل بضع سنوات، حيث من المرجح أن تؤدي إلى تزايد موجات الحرارة والجفاف والفيضانات.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، بأن الحكومة الهندية تناقش حاليا خطة لحظر تصدير جميع أنواع الأرز غير البسمتي، بحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب خصوصية المعلومات، إن السلطات تريد تجنب مخاطر حدوث مزيد من التضخم قبيل إجراء الانتخابات.

جدير بالذكر أن حظر التصدير سيؤثر على نحو 80% من صادرات الأرز الهندية.

وبينما قد تؤدي هذه الخطوة إلى خفض أسعار الارز المحلية، فإنها تخاطر بارتفاع الاسعار العالمية بقدر أكبر.

جدير بالذكر أن الأرز يعتبر غذاء أساسيا لنحو نصف سكان العالم، حيث تستهلك آسيا نحو 90% من الإمدادات العالمية.

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