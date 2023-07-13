الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع كبير

المصدر: رويترز

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أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير أمس الأربعاء بدعم من مكاسب تجاوزت واحد بالمئة على المؤشر ناسداك بعدما أظهرت بيانات تراجع تسارع التضخم في الولايات المتحدة مع تسجيل أسعار المستهلكين أقل زيادة سنوية لها في أكثر من عامين.

وفقا للبيانات الأولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 33.40 نقطة، أو 0.75 بالمئة، ليغلق عند 4472.66 نقطة، بينما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 160.30 نقطة، أو 1.16 بالمئة، إلى 13921.00 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 92.17 نقطة، أو 0.27 بالمئة، إلى 34353.59 نقطة.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أقل مكاسب شهرية في أسعار المستهلكين الأساسية منذ أغسطس 2021.

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