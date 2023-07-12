النفط يصعد عند التسوية بعد بيانات التضخم الأمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء عند التسوية وسجل خام برنت 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو بعدما عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) ربما يرفع أسعار الفائدة مرات أقل مستقبلا.

وأظهرت بيانات صادرة اليوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بشكل طفيف في يونيو مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكن المتعاملين في النفط يأملون أن تكون هذه المرة هي الأخيرة. ومن شأن رفع أسعار الفائدة إبطاء النمو الاقتصادي وتقليص حجم الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 80.11 دولارا للبرميل عند التسوية. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 92 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 75.75 دولارا للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المنتظر أن تشهد سوق النفط شحا في المعروض خلال النصف الثاني من 2023 وعزت ذلك لقوة الطلب من الصين والدول النامية إلى جانب تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها السعودية وروسيا ودول أخرى في الفترة الماضية. ومن المتوقع صدور توقعات جديدة من الوكالة هذا الأسبوع.

وتعهدت السعودية الأسبوع الماضي بتمديد خفض للإنتاج بواقع مليون دولار للبرميل في أغسطس بينما ستقلص روسيا الصادرات بواقع 500 ألف برميل يوميا.

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