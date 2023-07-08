"تسلا" تتفوق على عمالقة السيارات الألمانية في أرضهم

المصدر: د ب أ

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تصدرت مبيعات شركة "تسلا" الأمريكية سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا خلال النصف الأول من العام، فيما تبذل "فولكس فاجن" الألمانية جهدها للحاق بها.

وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية الألمانية للسيارات، أنه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2023 تم ترخيص نحو 36 ألفاً و400 سيارة تسلا جديدة، لتشكل بذلك 16.5% من إجمالي 220 ألفاً و200 سيارة كهربائية بحتة تم ترخيصها في تلك الفترة.

واحتلت سيارات "فولكس فاجن" الكهربائية مرة أخرى المركز الثاني بـ34 ألفاً و400 سيارة، بما يعادل حصة قدرها 15.6%.

وجاءت "مرسيدس" في المركز الثالث بـ 16 ألفاً و900 سيارة، تلتها "أودي" بـ14 ألفاً و400 سيارة، ثم "بي إم دبليو" بـ12 ألفاً و800 سيارة كهربائية في النصف الأول من هذا العام.

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