الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى في 14 أسبوعاً

المصدر: رويترز

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أغلقت الأسهم الأوروبية أمس الخميس منخفضة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر إذ أثرت المخاوف المتعلقة بتنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة سلبا على شهية المخاطرة، بينما هبطت أسهم مجموعة إمبريسر بعد إصدار أسهم مخفضة.

وواصل المؤشر ستوكس600 الأوروبي خسائره ليتراجع 2.3 بالمئة عند الإغلاق مسجلا أدنى مستوياته منذ أواخر مارس، بينما هبط المؤشر يورو ستوكس50 بواقع 2.9 بالمئة.

وقاد المؤشر كاك40 الفرنسي التراجعات في المنطقة بهبوطه 3.1 بالمئة.

وتفاقمت مخاوف رفع أسعار الفائدة لفترة أطول بعد أن أظهر مسح أن عدد وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة زادت أكثر من المتوقع في يونيو، ما يشير إلى أن سوق العمل تظل قوية على الرغم من تزايد مخاطر حدوث كساد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

ويأتي ذلك بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي صدر الأربعاء أن البنك اتفق على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو لكسب الوقت وتقييم مدى الحاجة إلى رفع الفائدة مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه، يتابع المستثمرون عن كثب زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأولى إلى الصين، إذ من المحتمل أن تركز على إعادة تقويم العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم بعد توتر أثارته قيود جديدة فرضتها بكين على صادرات بعض المعادن.

وزادت الطلبيات في القطاع الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع بكثير في مايو أيار بدعم من الطلبيات الكبيرة للسفن والمركبات الفضائية والمركبات العسكرية.

وسجل سهم إمبريسر أكبر الخسائر على المؤشر ستوكس600 إذ هوى 13.8 بالمئة بعد أن جمعت المجموعة السويدية المتخصصة في ألعاب الفيديو ملياري كرونة (182 مليون دولار) في إصدار للأسهم موجه للمستثمرين من المؤسسات.

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