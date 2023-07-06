تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب أمس الأربعاء بفعل ارتفاع قيمة الدولار وعوائد سندات وزارة الخزانة الأمريكية بعد تأكيد محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يونيو توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1916.49 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18.32 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1927.10 دولارا عند التسوية.

واتفق مجلس الاحتياطي الاتحادي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو، بحسب محضر الاجتماع الصادر الأربعاء، حتى مع توقع السواد الأعظم من المجلس أنه ستكون هناك حاجة في نهاية المطاف إلى تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر.

واقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من ذروتها في أربعة أشهر بعد صدور محضر الاجتماع، بينما ارتفع الدولار 0.3 بالمئة أمام منافسيه.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا ولكنه يعد وسيلة تحوط آمنة في وقت الضبابية الاقتصادية.

ويتوقع المستثمرون الآن بنسبة 86 بالمئة أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع توقع خفض أسعار الفائدة اعتبارا من عام 2024، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 914.11 دولارا وقفز البلاديوم واحد بالمئة إلى 1255.78 دولارا.

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