ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

المصدر: د ب أ

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واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعها في التعاملات الأوروبية اليوم الأربعاء في ظل استمرار الغموض بشأن استئناف تشغيل حقل غاز عملاق في النرويج، أكبر دولة منتجة له في أوروبا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن النرويج أعلنت اليوم تمديد أعمال الصيانة في حقل ترول العملاق، مما أدى لاستمرار تذبذب الأسعار نتيجة عوامل متباينة، مثل امتداد أعمال الصيانة في بعض المنشآت مع موجة الحرارة التي تهدد بزيادة الطلب، وتزايد كميات الغاز الطبيعي المسال المستوردة.

وقامت السلطات بتمديد عمليات الصيانة الموسمية في حقل أوسبرج للنفط والغاز في النرويج حتى الاثنين المقبل 10 تموز /يوليو، بعد أن كان من المتوقع أن تنتهي بحلول منتصف هذا الأسبوع، ولا تزال فترة ذلك على وجه الدقة غير مؤكدة، وفقا لشركة جاسكو المملوكة للدولة، والتي تتولى تشغيل شبكة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، في الوقت نفسه، استأنف حقل نورن، الذي كان متوقفا في مايو في خضم مسائل تتعلق بالمعالجة، عملياته مطلع الأسبوع الحالي بعد تأخيرات.

ودفع ذلك المستثمرون الذين راهنوا على استمرار تراجع أسعار الغاز في أوروبا إلى التحرك السريع لتغطية مواقفهم، عندما ارتفعت الأسعار لأول مرة في يونيو الماضي.

وارتفع سعر العقود الهولندية القياسية بنسبة 1ر1% إلى 79ر35 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل، بعد تذبذب الأسعار في الصباح. كما ارتفع سعر العقود البريطانية بنسبة 3ر1% اليوم.

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