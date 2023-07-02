الصين: إجمالي إصدارات السندات يبلغ 63ر755 مليار دولار في مايو

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات رسمية أصدرها البنك المركزي الصيني، أن إجمالي إصدارات السندات في البلاد بلغ 46ر5 تريليونات يوان (نحو 63ر755 مليار دولار أمريكي) في مايو الماضي.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، بأن إصدارات سندات الخزانة بلغت 28ر735 مليار يوان، بينما بلغت إصدارات سندات الحكومات المحلية 35ر755 مليار يوان، بحسب بنك الشعب الصيني.

وفي مايو الماضي، بلغت إصدارات السندات المالية 45ر984 مليار يوان، بينما بلغ إجمالي إصدارات سندات ائتمان الشركات 27ر796 مليار يوان.

وفي الوقت نفسه، بلغت إصدارات الأوراق المالية المدعومة بالأصول الائتمانية 3ر25 مليار يوان، وبلغ إصدار شهادات الإيداع بين البنوك 12ر2 تريليون يوان.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أنه وبحلول أواخر مايو الماضي، بلغت السندات المستحقة القائمة 3ر149 تريليون يوان.

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