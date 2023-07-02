يلين تتوقع تحسّن سوق العمل وانخفاض التضخّم في أمريكا

المصدر: رويترز

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أول من أمس (الجمعة)، إن الاقتصاد الأمريكي في طريقه للحفاظ على قوة سوق العمل وانخفاض التضخم حتى لو تراجعت وتيرة النشاط الاقتصادي لفترة أطول قليلاً.

وأضافت في تصريحات معدة سلفاً في شركة للطاقة الشمسية المستخدمة في المنازل بمدينة نيو أورليانز إن القوائم المالية القوية للأسر الأمريكية والشركات ستمثل مصدراً لقوة الاقتصاد الأمريكي إلى جانب الاستمرار في بناء المصانع.

وأضافت يلين التي تقوم بزيارة إلى نيو أورليانز للترويج لجدول أعمال الرئيس جو بايدن الاقتصادي أن الاقتصاد الأمريكي تغلب على توقعات تعرضه للركود هذا العام وأثبت أنه أكثر مرونة مما كان متوقعاً.

وقالت يلين «ما زلت أعتقد أن هناك طريقة لخفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل سليمة. ومن دون التقليل من المخاطر الكبيرة المقبلة، فإن الأدلة التي رأيناها حتى الآن تشير إلى أننا نسير على هذا الطريق».

وأضافت يلين أن عدداً متزايداً من مديري الشركات عبروا عن ثقتهم في الاقتصاد الأمريكي.

وقالت «في الوقت الذي يشهد فيه اقتصادنا تباطؤاً في بعض جوانبه، فإن الأسر تنفق بوتيرة قوية وتواصل الشركات الاستثمار.

وبالنظر للأمام، أتوقع أن تمثل القوة الحالية لسوق العمل والقوائم المالية القوية للأسر والشركات مصدراً للقوة الاقتصادية، حتى لو هدأ اقتصادنا أكثر قليلاً مع انخفاض التضخم».

وسلطت يلين الضوء على مزايا الإنفاق المباشر والإعانات الضريبية لتصنيع أشباه الموصلات ومنتجات الطاقة النظيفة في التشريع الذي صدر العام الماضي.

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