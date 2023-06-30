أسعار النفط تغلق على ارتفاع

المصدر: رويترز

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أغلقت أسعار النفط على ارتفاع اليوم الجمعة، لكنها سجلت رابع خسارة فصلية على التوالي، إذ يخشى المستثمرون من أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس والتي تنتهي اليوم الجمعة 56 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 74.90 دولارا عند التسوية.

وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو حزيران، انتهى العقد منخفضا ستة بالمئة.

وصعد كذلك استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 70.64 دولارا للبرميل. وسجل ثاني تراجع ربع سنوي على التوالي، بانخفاض 6.5 بالمئة تقريبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

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