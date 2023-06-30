تراجع سريع لأسعار المساكن في بريطانيا

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات جمعية البناء البريطانية، تسارع وتيرة تراجع أسعار المساكن في بريطانيا خلال يونيو الحالي، مما يزيد المخاوف بشأن تأثيرات ارتفاع فائدة التمويل العقاري على المقترضين.

وقالت الجمعية المعنية بالإقراض العقاري إن الأسعار تراجعت بنسبة 5ر3% سنويا خلال الشهر الحالي، بعد تراجعها بنسبة 4ر3% خلال مايو الماضي، والذي سجل أكبر تراجع منذ 2009.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة أن ضعف سوق المساكن يعتبر مصدرا إضافيا لقلق رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، الذي يستعد للانتخابات العامة المتوقعة في العام الماضي. وتشير استطلاعات الرأي إلى تخلف حزب المحافظين الحاكم بزعامة سوناك عن حزب العمال المعارض من حيث الشعبية بأكثر من 10%.

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