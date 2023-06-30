الذهب يتجه لتسجيل خسارة فصلية

المصدر: رويترز

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يتجه الذهب لتسجيل أول خسارة فصلية له في ثلاثة فصول اليوم الجمعة، بضغط من توقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، فيما منحت مؤشرات على تراجع التضخم المعدن الأصفر بعض الدعم.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1916.09 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1503 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1923.90 دولاراً للأوقية.

وانخفضت الأسعار 2.7 بالمئة هذا الربع، متراجعة من مستويات قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2072 دولارا في مايو بسبب الاضطرابات المصرفية الأمريكية إلى أقل من 1900 دولار أمس الخميس.

ومؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات على وشك تحقيق مكاسب في هذا الربع، مما أدى إلى تآكل جاذبية الذهب لدى المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وشهد الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ركودا في مايو أيار، في حين ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى البنك المركزي بوتيرة سنوية 3.8 بالمئة، منخفضا عن وتيرة أبريل التي بلغت 4.3 بالمئة.

وارتفعت أسعار الذهب بعد البيانات.

وترفع زيادة أسعار الفائدة عوائد السندات وبالتالي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك، في مذكرة "على المدى القصير، قد يشكل احتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية جنبا إلى جنب مع ارتفاع العوائد الحقيقية (لسندات الخزانة) الأمريكية.. تحديًا مستمرا للذهب".

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 22.71 دولارا للأوقية بينما زاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 901.20 دولار وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة مسجلا 1233.46 دولارا.

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