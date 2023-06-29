الذهب إلى أدنى مستوياته في 3 شهور

المصدر: رويترز

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هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر اليوم الخميس، متراجعة للجلسة الثالثة على التوالي إذ كررت البنوك المركزية الكبرى الحديث عن التشديد النقدي للحد من التضخم المرتفع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1905.59 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0749 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ منتصف مارس .

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة لتسجل 1913.80 دولارا للأوقية.

ولم يستبعد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك، في ظل توقعات لقادة البنوك المركزية الكبرى في العالم بمزيد من التشديد النقدي.

وانخفض المعدن النفيس ثلاثة بالمئة حتى الآن في يونيو ويبدو أنه سينهي هذا الربع على انخفاض للمرة الأولى منذ سبتمبر أيلول 2022، في وقت يقلل المتداولون من التوقعات المتعلقة بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.79 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 917.90 دولارا.

وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1252.16 دولارا، ولا يزال فوق أدنى مستوياته في أربع سنوات ونصف السنة والذي سجله في الجلسة الماضية عند 1208.50 دولارات.

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