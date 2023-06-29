تومسون رويترز تشتري شركة إيماجن لإدارة المحتوى الرقمي

المصدر: رويترز

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أكدت شركة تومسون رويترز للأخبار والمعلومات أمس الأربعاء أنها ستشتري شركة إيماجن لإدارة أصول المحتوى الرقمي، بسعر لم تكشف عنه، لتوسيع تقديم خدماتها لعملاء جدد.

وتمتلك إيماجن، التي تتخذ من بريطانيا مقرا، منصة سكرين أوشن لتوزيع مقاطع الفيديو. وتدير الشركة مكتبات رقمية لمحتوى في الرياضة والإعلام وشركات الأعمال وتتضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودوري البيسبول الأمريكي.

وستصبح إيماجن جزءا من قسم أخبار رويترز.

ويعد الاستحواذ جزءا من خطة لتقديم الخدمات لمزيد من العملاء في إطار توسيع تومسون رويترز لنشاط بث مقاطع الفيديو.

وتقدم رويترز حاليا خدماتها لعملاء الوكالة من خلال رويترز كونيكت، وهي عبارة عن منصة للمحتوى تتيح نصوصا وصورا ومقاطع فيديو من رويترز بالإضافة إلى الأخبار والمحتوى من أكثر من 70 مقدم محتوى آخر من بينهم بي.بي.سي ويو.إس.إيه توداي وتلفزيون الصين المركزي.

والصفقة هي الثانية التي يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع. فقد قالت تومسون رويترز يوم الاثنين إنها وافقت على شراء شركة كيس تيكست للذكاء الاصطناعي، ومقرها كاليفورنيا، والتي تساعد المتخصصين في القانون في إجراء البحوث والتحليل وإعداد الوثائق باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، مقابل 650 مليون دولار.

وقالت تومسون رويترز إنها خصصت 10 مليارات دولار لعمليات الاستحواذ ونحو 100 مليون دولار سنويا للاستثمار في قدرات الذكاء الاصطناعي.

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