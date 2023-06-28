النفط يصعد 3% بعد تراجع المخزونات الأمريكية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة اليوم الأربعاء بدفعة من تراجع أكبر من المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة بما فاق أثر القلق من تأثير الإقدام على عمليات رفع جديدة لأسعار الفائدة تبطئ من نمو الاقتصاد وتقلل من الطلب العالمي على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.77 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 74.03 دولارا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.86 دولار، أو 2.8 بالمئة، إلى 69.56 دولارا للبرميل عند التسوية.

وهذا أعلى إغلاق للخام الأمريكي منذ 21 يونيو، وأعلى إغلاق لبرنت منذ 26 يونيو.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة سجلت انخفاضا بمقدار 9.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو بما يشكل ثاني أسبوع على التوالي من التراجع.

وهذا الانخفاض أكبر كثيرا مما توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 1.8 مليون برميل كما يفوق بكثير انخفاضا قدره 2.8 مليون برميل قبل عام. ويزيد التراجع أيضا عن متوسط انخفاض خمس سنوات بين عامي 2018 و2022.

ولا يزال المستثمرون حذرين من احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

وأعاد رؤساء بنوك مركزية كبرى في العالم التأكيد على أنهم يرون أن هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية للحد من التضخم، لكنهم يعتقدون أن بوسعهم تحقيق ذلك دون التسبب في ركود.

ولم يستبعد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) مزيدا من رفع الفائدة في اجتماعات البنك المقبلة. كما أكدت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التوقعات بأن البنك سيرفع أسعار الفائدة في يوليو، قائلة إن هذه الخطوة "مرجحة".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز