البنك الدولي يمنح تركيا مليار دولار للتعافي من تداعيات الزلازل

المصدر: د ب أ

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وافق البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة مليار دولار لتركيا، لإعادة بناء المساكن الريفية وتحسين المرافق العامة في المناطق التي تضررت من جراء الزلزال الذي وقع جنوبي البلاد في السادس من فبراير.

وجاء في بيان صادر عن البنك، اليوم، نقله موقع «تركيا الآن»: «إن هذا يأتي في إطار مشروع التعافي وإعادة الإعمار من زلزال تركيا، لاستعادة الخدمات الصحية، وإعادة بناء البنية التحتية البلدية المتضررة أو المدمرة».

وأوضح البيان أن المشروع يتضمن 11 ولاية يسكنها 14 مليون شخص متضررين من الزلزال.

وأكد مدير البنك هومبيرتو لوبيز دعم البنك لتركيا خلال مسيرتها للتعافي من تداعيات الزلزال.

وأوضح أن هذا التمويل هو الأضخم، وأشار إلى أن أحد أهم أهداف المشروع هو إعادة ترميم البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية، وبناء وتطوير المساكن في المناطق الريفية.

وفي بيان آخر، أعلن البنك عن مشروع قيمته 450 مليون دولار لمنع إغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الزلزال ومساعدتها في الحفاظ على فرص العمل التي توفرها.

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