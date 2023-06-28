«المركزي الأمريكي» لا يستبعد رفع الفائدة باجتماعات مقبلة

المصدر: رويترز

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أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم، أنه لا يستبعد تنفيذ مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة في اجتماعات مقبلة للبنك.

وأوضح بأول، في مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي، أن أغلب البنوك المركزية لا تزال ترى وجاهة في تنفيذ عمليتي رفع لأسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.

وقال: «لقد قطعنا شوطاً طويلاً» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن التوقف هذا الشهر عن الرفع جاء بهدف استيعاب تأثير دورة رفع الفائدة في الاقتصاد.

وأضاف أن المركزي الأمريكي لم يتخذ قراراً بعد بشأن الأساليب المتبعة فيما يتعلق بعمليات رفع الفائدة المستقبلية، لكن «لن أستبعد اتخاذ مثل هذا الإجراء في اجتماعات مقبلة على الإطلاق».

وموعد الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة بالمركزي الأمريكي لتحديد سعر الفائدة هو 25 و26 يوليو.

لكن باول لفت إلى أنه بغض النظر عن إيقاع تحركات السياسة النقدية المقبلة، «ترى اللجنة، بما لا يدع مجالاً للشك، أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل» فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية لتخفيف الضغوط التضخمية.

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